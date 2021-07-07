МОЗ перевіряє інформацію про торгівлю вакциною Pfizer у приватних медзакладах

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Міністерство охорони здоровʼя почало службове розслідування після інформації про продаж вакцини від коронавірусу виробництва компаній Pfizer / BioNTech в приватних медичних закладах.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«Держава гарантує захист від коронавірусної інфекції всім охочим, але через дефіцит вакцин у всьому світі надає доступ до імунізації поступово, відповідно до Дорожньої карти. Торгувати вакцинами сьогодні – значить наражати на смертельну небезпеку тих, кому мала дістатись саме ця доза препарату», — наголосив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Він додав, що міністерство нарощує інфраструктуру і залучає приватні заклади та лікарів-ФОПів. Вони можуть сформувати пункти щеплень або мобільні бригади з імунізації від COVID-19 та вакцинувати громадян у різних регіонах України, уклавши контракти з Нацслужбою здоровʼя. Відповідно до цього вони отримують ті, чи інші види вакцин для роботи.

«Вакцина AstraZeneca (Covishield, SKBio) та CoronaVac від Sinovac Biotech доступна у пунктах щеплень та центрах масової вакцинації. Їх також використовують мобільні бригади для щеплень визначених груп ризику та працівників критичної інфраструктури. Вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступна для імунізації лише силами мобільних бригад, нею також щеплюють певні групи ризику, освітян та організовані колективи, які зареєстрували свої заявки в контакт-центрі МОЗу», — пояснили у міністерстві.