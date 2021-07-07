Суд відпустив ексміністра Рудьковського під нічний домашній арешт
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Рудьковський Микола
Печерський районний суд Києва відпустив колишнього міністра транспорту і зв’язку Миколу Рудьковського під нічний домашній арешт. Його підозрюють у викраденні людини.
Про це повідомили агентству Інтерфакс в Офісі генерального прокурора.
«Печерський районний суд за клопотанням адвоката змінив запобіжний захід Рудьковському на домашній арешт в нічний час доби», — зазначили у відомстві.
Напередодні апеляційний суд постановив арештувати Рудьковського та посадити до СІЗО на два місяці.
- 25 лютого Офіс генпрокурора заявив про вручення підозр пʼятьом особам у справі про викрадення голови компанії «Нафтогазвидобування» Олега Семінського, який тепер є депутатом «Слуги народу». За даними слідства, організатором злочину був його колишній бізнес-партнер, народний депутат кількох скликань, колишній міністр транспорту і зв’язку Микола Рудьковський.
- Згідно з матеріалами слідства, у 2012 році керівника «Нафтогазвидобування» викрали і понад три роки незаконно утримували в нелюдських умовах. Його систематично катували, а від родичів вимагали сплатити $200 тисяч «боргу».