Міністр оборони Таран розповів про нові туфлі для військовослужбовиць: Зі шнурками та нижчими підборами

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АрміяInform

Міністр оборони України Андрій Таран заявляє, що на параді до Дня Незалежності жінки-військовослужбовці маршуватимуть у новому зразку туфель — вони мають шнурівку, що дає змогу враховувати різні форми стопи.

Про це він заявив на засіданні уряду 7 липня.

Також у нових туфлях каблук буде набагато меншим. Міністр зазначив, що форму одягу для жінок-військовослужбовців, яка передбачає туфлі на підборах, ухвалили ще у 2017 році.

Нагадаємо, що Таран разом із головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком зустрічалися з курсантками й обговорювали форму. Тоді Таран запропонував жінкам йти на парад у берцях, а Хомчак повідомив, що 99% курсанток підтримують рішення використовувати парадну форму з підборами. Зрештою вони домовилися розглянути експериментальні зразки взуття.