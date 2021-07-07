Російські винищувачі перехопили над Чорним морем американський протичовновий літак
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Російські винищувачі Су-30СМ перехопили над Чорним морем американський протичовновий літак Boeing P-8 Poseidon.
Про це повідомляє Міноборони Росії та публікує відео перехоплення.
Зазначено, що ввечері 6 липня пара винищувачів піднялася в небо для супроводу P-8. Літак Військово-морських сил США нібито міг порушити держкордон РФ.
P-8 перебував над нейтральними водами Чорного моря і, найімовірніше, пролітав біля окупованого Росією Криму.
- 28 червня в Чорному морі стартували навчання України, НАТО і союзників Sea Breeze. У море для участі в них зайшов американський есмінець USS Ross. Навчання Sea Breeze цього року триватимуть до 10 липня. У них беруть участь понад 5 тисяч військових, 32 кораблі, а також 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій.
- Росія закликала НАТО відмовитися від навчань через «агресивний характер» і «заохочення мілітаристських настроїв» України й вивела в Чорне море кораблі та підводний човен.
- На тлі навчань Росія кілька разів піднімала в повітря бойову авіацію.