«Відчуєте повну силу ЄС». Глава Єврокомісії закликала Угорщину скасувати закон про «заборону ЛГБТ-пропаганди»
- Автор:
- Софія Телішевська
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European Parliament / Flickr
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати закон, який забороняє говорити у школі про ЛГБТ, мовляв, це пропагує гомосексуальність.
Про це повідомляє Reuters.
«Гомосексуальність прирівнюється до порнографії. Цей закон використовує захист дітей для дискримінації людей через їхню сексуальну орієнтацію. Це ганьба», — заявила фон дер Ляєн у Страсбурзі.
Зокрема, премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Будапешт поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.
Фон дер Ляєн наголосила, що Угорщина зіткнеться з повною силою закону ЄС, якщо не відступить. Однак вона не уточнила, про які саме обмеження йдеться.
- 15 червня Угорщина ухвалила закон, що забороняє «пропаганду гомосексуалізму» серед неповнолітніх. Законопроєкт у парламент вніс премʼєр-міністр країни Віктор Орбан.
- ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроєкт і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду. Активісти провели акції протесту, намагаючись переконати законодавців не голосувати за законопроєкт.
- Тринадцять країн-членів ЄС висловили «серйозне занепокоєння» щодо закону Угорщини, який забороняє «демонстрацію та пропаганду гомосексуальності» серед осіб віком до 18 років. Підписанти вважають, що такі закони порушують цінності Європейського Союзу.