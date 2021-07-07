Президента Гаїті застрелили у його маєтку

Новини

Getty Images

У Гаїті близько першої години ночі 7 липня невідомі залізли у резиденцію президента Жовенеля Моїза і застрелили його. Під час нападу також постраждала дружина президента Мартін Марі Етьєн Джозеф, яка отримала вогнепальне поранення (про її стан наразі невідомо).

Про це повідомляє France 24 з посиланням на заяву тимчасового прем'єр-міністра країни Клода Жозефа, який закликав населення зберігати спокій.

Він запевнив, що ситуація в країні перебуває під контролем національної поліції і Збройних сил Гаїті. Хто саме напав — невідомо, але відомо, що вони говорили іспанською (офіційні мови Гаїті — гаїтянська креольська і французька).

Країною поки керуватиме Жозеф. Вбитому Моїзу було 53 роки, він керував Гаїті з 7 лютого 2017 року.

Читайте також: Президент Домінікани заявив про наміри збудувати стіну на кордоні з Гаїті

У лютому 2021 року влада Гаїті повідомила, що попередила підготовку державного перевороту і замаху на президента Моїза. За відповідними звинуваченнями затримали понад 20 людей, зокрема, суддю Верховного суду і одного з головних поліцейських Гаїті. Перед цим опозиція зажадала відставки Моїза, заявивши, що його пʼятирічний термін закінчився 7 лютого. Але президент відмовлявся залишати посаду, стверджуючи, що його термін завершується через рік — 7 лютого 2022 року. Після цього у країні відбулись масові протести — у цей час Моїз переховувався в президентському палаці й не міг вільно пересуватися навіть у столиці.