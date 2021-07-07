У Києві невідомий вистрілив у патрульних, які приїхали на виклик. Зловмисника затримали

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У Києві внаслідок стрілянини на Голосіївському проспекті були поранені поліцейський та цивільна людина. Через кілька годин поліцейські затримали озброєного зловмисника.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському, але там власник помешкання вистрілив у них з мисливської рушниці.

Внаслідок події правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік — поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився у квартирі. Потерпілих госпіталізували.

Наразі у столиці введено спеціальну поліцейську операцію для затримання зловмисника. Задіяні спецпризначенці.

Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився.

Брат імовірного стрільця, який поранив двох людей у Києві, прокоментував події у коментарі hromadske.

Чоловік каже, що стрілком є його брат — Іван Мартинюк. Пояснює, що стрілянина сталася у квартирі, щодо якої триває судова тяганина. Нібито туди прийшли невідомі люди і сказали, що будуть виселяти його брата, але не показали відповідні документи.

Після цього на місце події викликали поліцію, а чоловік почав стріляти як у поліцейських, так у людей, які нібито прийшли його виселяти.