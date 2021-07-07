Посольство США в Україні тимчасово отримає нового керівника
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Alex Edelman / Bloomberg via Getty Images
Посольство США в Україні тимчасово отримає нового керівника замість повіреної у справах Штатів Крістіни Квін, яка йде у відпустку. Замість неї посольство очолить заступник помічника держсекретаря Джордж Кент.
Цю інформацію виданню «Дзеркало тижня» підтвердили в посольстві США.
«Джордж Кент, який наразі займає посаду заступника помічника державного секретаря США в Бюро у справах Європи та Євразії, прибуде до Києва в кінці цього тижня, щоб виконувати обовʼязки тимчасового повіреного у справах у посольстві США в Києві до кінця цього місяця. Тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін повернеться в Україну після двотижневої відпустки і приступить до виконання своїх обовʼязків», — повідомили в дипустанові.
Джордж Кент свого часу вже працював у посольстві США в Україні. Він був заступником посла у 2015—2018 роках.
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