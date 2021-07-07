Нардеп Вадим Новинський «сильно думає» над виходом із політики: Вона не приносить мир у душу

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Вадим Новинский / Facebook

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський наразі думає, чи буде він далі займатись політикою, адже вона «не приносить мир у душу та внутрішнього спокою».

Про це розповів в інтервʼю «Українській правді».

«Я не хочу. Ще сильно думаю, чи буду займатися політикою, тому що вона мені не приносить миру в душі та внутрішнього якогось спокою не приносить. Я ще для себе цю проблему не вирішив. Швидше за все, як це бачу, я буду якось потихеньку відходити [від політики]», — заявив Новинський та додав, що не бачить для себе сенсу надалі нею займатись.

Він також припустив, що партія «Опозиційній блок» скоро, імовірно, припине свою діяльність. Серед причин розколу політсили він називає вихід з неї депутатів: спочатку вийшли Вадим Рабинович і Євгеній Мураєв — вони створили партію «За життя», потім до них приєднався Віктор Медведчук. Потім Юрій Бойко і Сергій Льовочкін теж вирішили туди перейти. Так частина депутатів відкололась від «Опозиційного блоку» і утворила партію «Опозиційна платформа — За життя».

Інші депутати не приєднались до них «з різних причин», зокрема адміністративних — «не секрет, що велися переговори з приводу обʼєднання, але ми не пішли на обʼєднання, залишилися самостійними».

Вадим Новинський входить у першу десятку найбагатших українців за версією Forbes. Його статки оцінюють в $1,4 мільярда. Новинський є засновником фінансово-промислової групи «Смарт-Холдинг» і власником пакету акцій компанії «Метінвест». 23 квітня 2020 року стало відомо, що предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій висвятив Новинського на диякона.

Зазначимо, що Новинський народився в Росії — у Санкт-Петербурзі. Експрезидент Віктор Янукович надав йому громадянство України у травні 2012 року, напередодні дня народження російського бізнесмена. Указ містив формулювання «за видатні заслуги перед Україною».