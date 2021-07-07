МОЗ відкрив в Україні майже 200 центрів вакцинації від коронавірусу. Найбільше — у Києві та Дніпропетровській області

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Міністерство охорони здоров’я відкрило майже 200 центрів масової вакцинації від коронавірусу. Найбільше їх у Києві та Дніпропетровській області.

Про це пише пресслужба МОЗ у своєму Facebook.

«Центри вакцинації відкриваються у спорткомплексах, на стадіонах, у виставкових і торгово-розважальних центрах, у школах, палацах культури, кінотеатрах, готелях, на заводах, у бізнес-центрах, банках і в медичних установах. Більшість цих центрів працює лише у вихідні, решта працює і в робочі дні», — йдеться в повідомленні.

Там повідомили, що в таких пунктах вакцинують тих, хто отримав запрошення або попередньо записався на вакцинацію, а також у порядку живої черги всіх тих, хто є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям, а вакцинують китайським препаратом CoronaVac.

У МОЗ наголосили, що перелік центрів і графік їхньої роботи постійно оновлюються. З актуальним списком можна ознайомитися за посиланням.