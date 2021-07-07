Минздрав открыл в Украине почти 200 центров вакцинации от коронавируса. Больше всего — в Киеве и Днепропетровской области

Министерство здравоохранения открыло почти 200 центров массовой вакцинации от коронавируса. Больше всего их в Киеве и Днепропетровской области.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава в своем Facebook.

«Центры вакцинации открываются в спорткомплексах, на стадионах, в выставочных и торгово-развлекательных центрах, в школах, дворцах культуры, кинотеатрах, гостиницах, на заводах, в бизнес-центрах, банках и в медицинских учреждениях. Большинство этих центров работает только в выходные, остальные работают и в будни», — говорится в сообщении.