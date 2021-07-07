В Амстердамі невідомі стріляли в журналіста-розслідувача Петера де Вріса. За його життя борються лікарі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Twitter/OSCE media freedom
Уночі 6 липня в центрі Амстердаму троє осіб відкрили стрілянину та поранили одного з найвідоміших у Нідерландах журналіста, кримінального репортера Петера Р. де Вріса.
Поліція затримала трьох підозрюваних, зокрема ймовірного стрілка, пише Reuters.
Нападники вистрілили пʼять разів, одна куля потрапила у голову журналіста.
«Сьогодні справедливість у нашій країні десь далеко. Вчинено брутальний, боягузливий злочин», — зазначила мер міста Фемке Халсема.
Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що такий зухвалий вчинок зловмисників шокував країну.
«Напад на сміливого журналіста є також нападом на вільну журналістику, яка є життєво необхідною для нашої демократії, для нашої конституційної держави, для нашого суспільства», — зазначив він.
Петер де Вріс здебільшого займається викриттям злочинів кримінального світу. Він, зокрема, виступав радником і довіреною особою свідка в масштабній справі щодо Рідуана Тагі, який вважається главою кримінальної банди та має прізвисько «машина для вбивств».
Крім того, Вріс є володарем премії «Еммі» в категорії «Поточні події» 2008 року за розслідування зникнення підлітка Наталі Голловей на Арубі в 2005 році.
- У Словаччині суд виправдав бізнесмена, якого звинувачували у замовленні вбивства журналіста Яна Куцяка. Його разом з нареченою Мартіною Кушніровою розстріляли 21 лютого 2018 року в їхньому будинку поблизу Братислави. Куцяк працював у місцевому виданні Aktualít, готував розслідування про політиків і підприємців. Перед смертю він працював над публікацією про звʼязки оточення премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими злочинними групами. Однак, за словами прокуратури, підозри щодо участі в убивстві італійської мафії, про яку писав журналіст, не підтвердилися. Убивство журналіста викликало багатотисячні протести, результатом яких стала відставка Фіцо.