В Іспанії представили закон, який криміналізує домагання на вулиці та секс без згоди

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Thomas Hawk / Flickr

В Іспанії можуть запровадити кримінальну відповідальність за сексуальні домагання на вулиці.

Про це пише El Pais.

Уряд пропонує внести відповідні зміни до законодавства про боротьбу із сексуальними злочинами. Документ відомий в Іспанії під назвою «лише «так» означає «так» пропонує кваліфікувати будь-який статевий контакт без явної згоди кожної сторони на це кваліфікуватиметься як зґвалтування.

Крім того, проєкт закону вперше пропонує запровадити кримінальну відповідальність за домагання на роботі, кетколлінг, тобто домагання до незнайомок на вулицях, а також примус до одруження і жіночі обрізання.

Поштовхом для змін до законодавства стала «справа Ла Манада» 2016 року про згвалтування молодої жінки п’ятьма чоловіками. Двоє з них фільмували злочин, під час якого дівчина мовчала, тож суддя розцінив це як її згоду на секс. Врешті суд визнав їх винними в сексуальному насильстві — цей злочин за законами Іспанії передбачає менш тяжке покарання, ніж зґвалтування.

Судовий процес продемонстрував, що закон потребує змін для кращого захисту жертв у подібних ситуаціях, зокрема розширення повноважень спеціалізованих відділів поліції для реагування на такі випадки. Також зміни передбачають фінансову допомогу жертвам насильства. Очікується, що документ розглянуть у вересні.