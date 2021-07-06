«Четверта хвиля». У Великій Британії та Португалії погіршується ситуація з коронавірусом

Новини

Немеш Янош / УНІАН

У Великій Британії та Португалії значно погіршилася ситуація із поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Протягом минулої доби у Великій Британії зафіксовано близько 29 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з кінця січня. Число інфікованих зростає вже понад місяць. Крім того, дедалі більшого поширення набуває так званий варіант «Дельта», попри те, що натепер понад 86% усіх дорослих отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу.

Голова уряду Португалії Антоніу Кошта визнав, що його країна зараз cтикається з четвертою хвилею пандемії коронавірусу.

«Країна все ще стикається з цією важкою пандемією, ми навіть стикаємося з четвертою хвилею цієї пандемії. І ми не можемо відволіктися, не можемо розслабитися, це вимагає від нас справжнього прискорення процесу вакцинації. Упродовж найближчих кількох тижнів будуть докладені дуже великі зусилля для цього», — цитує слова Кошти місцеве видання JN.

З початку пандемії COVID-19 у Португалії вже виявили 890 571 випадок зараження, померли 17 117 осіб.