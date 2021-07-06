До вакцинації в Україні залучать інтернів і студентів. ВООЗ вже почала їх тренувати

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Sean Gallup / Staff

Всесвітня організація з охорони здоров’я почала підготовку українських студентів-медиків та інтернів для залучення їх до процесу вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляється на сторінці бюро ВООЗ в Україні у Facebook.

Там повідомили, що розпочали тренінги для викладачів медичних навчальних закладів, щоб до вакцинації залучити студентів четвертих і пʼятих курсів.

«В Україні, як і в усьому світі, ситуація щодо постачання вакцин проти COVID-19 постійно змінюється. Українська система охорони здоров’я задіяна на повну потужність. Тому лікарі потребують допомоги старших студентів-медиків і лікарів-інтернів, які разом з ними проводитимуть щеплення, принаймні у великих центрах вакцинації, щоб у лікарів було більше часу для виконання своїх основних функцій, адже інші хвороби нікуди не ділися», — наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У ВООЗ зазначили, що в перший тиждень проведуть чотири дводенні тренінги для приблизно 100 викладачів. Вони стосуватимуться інформації про всі вакцини, які використовуються в Україні та будуть використовуватися в майбутньому, зокрема про вакцину Moderna.