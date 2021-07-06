Будинок мексиканського наркобарона «Ель Чапо» розіграють у лотереї. Він утік з нього у 2014 році

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У Мексиці у місті Кульякан (штат Сіналоа) у лотерею розіграють будинок, з якого у 2014 році втік наркобарон Хоакін «Ель Чапо» Гусман. Про це повідомляє BBC.

Нерухомість з двома спальнями коштує близько $184 тисяч. Тепер його можна отримати, купивши лотерейний квиток вартістю близько $12. Будинок розіграє уряд 15 вересня — за день до Дня незалежності Мексики. Помешкання має площу 395 квадратних метрів, дві спальні, вітальню, гараж і секретний тунель, що веде з джакузі в інший будинок, через який Гусман і втік від поліцейських у 2014 році. Після цього його все ж заарештували — у місті Масатлан (також штат Сіналоа).

Будинок намагались продати, однак влада не знайшла охочих придбати маєток із такою історією.

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У розіграші також братиме участь маєток колишнього лідера картелю «Хуареса» Амадо Каррільо у районі Ель-Педрегаль на півдні Мехіко. Його оцінюють приблизно в $3,8 мільйона. Всього розіграють 22 обʼєкти на загальну суму $12,5 мільйона. У травні президент Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що зібрані гроші підуть «назад народу» і «допоможуть купити вакцини від коронавірусу».

У 2020 році уряд проводив аналогічний розіграш, головним призом якого мав стати президентський літак. Але спеціально обладнаний Boeing 787 Dreamliner не вдалося продати, оскільки люди задавалися питанням, що звичайні мексиканці можуть робити з таким літаком.