У Білорусі заборонили трансляцію двох українських телеканалів, зокрема KVARTAL TV

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

На території Білорусі заблокували два українські телеканали — UA та KVARTAL TV. Їм анулювали ліцензію на трансляцію.

Про це йдеться на сайті Міністерства інформації республіки.

«Підставою для ухвалення рішення стало порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ», — уточнили у відомстві.

У Міністерстві зазначили, що в ефірі «виявили не заявлену при отриманні дозволів рекламу».

UA.TV — це російськомовний канал державного іномовлення України, а KVARTAL TV — розважальний телеканал, повʼязаний зі студією «Квартал 95». До 2019 року одним із бенефіціарів телеканалу був Володимир Зеленський.