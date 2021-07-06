Фіскальна служба пояснила, чому частково відновила роботу мережа АЗС Glusco, яку повʼязують із Медведчуком

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пресслужба Glusco

Мережа автозаправних станцій Glusco 5 липня відновила роботу, яку призупиняли через розслідування справи про тіньову схему продажу неякісних нафтопродуктів. Державна фіскальна служба пояснила, що Харківський районний суд дозволив відкрити резервуари з паливом на тих АЗС, де за результатами експертизи якість палива відповідає державним стандартам (ДСТУ).

Про відновлення роботи 5 липня повідомило профільне енергетичне видання enkorr, а пояснення щодо цього Фіскальна служба опублікувала у Facebook.

На заправних станціях, де якість пального не відповідає стандартам ДСТУ, заборонили відкривати резервуари з паливом. Водночас у магазинах мережі АЗС не заборонено продавати інші супутні товари.

Фіскальна служба наголосила, що арешт діяв і діє лише на майно, зокрема паливно-мастильні матеріали, а не на самі АЗС та їхню діяльність. Обшуки на АЗС проводили тому, що деякі фірми організували незаконну схему з ввезення в Україну (зокрема з Росії) нафтопродуктів і приховували реальні обсяги імпорту. Арешт наклали, оскільки фігуранти провадження підпільно продавали неякісне пальне. Така схема дозволила їм ухилитися від сплати податків на майже 240 мільйонів гривень. Для експертизи щодо якості нафтопродуктів відібрали понад 500 зразків — приблизно 35 з них не відповідають стандартам ДСТУ. Дві експертизи ще тривають.

Зазначимо, що 5 липня топменеджер мережі Glusco повідомив виданню enkorr, що з 00:00 заправки працюють у повноцінному режимі, включно із продажем пального. За його словами, це стало можливим після врегулювання в судовому порядку. Однак станом на 11:00 5 липня мережа знову припинила продаж бензинів і дизельного пального на своїх АЗС, продавала тільки скраплений газ і супутні товари у пристанційних магазинах.

Також була закрита фірмова символіка компанії. У коментарі «Економічній правді» головний керуючий директор «Глуск Рітейл» зазначив, що зараз переговори щодо зміни власника мережі АЗС майже завершилися, а тому, можливо, у майбутньому змінять назву та символіку. За даними enkorr, Glusco придбає азербайджанська компанія Socar.