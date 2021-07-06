У Нігерії бандити викрали 140 школярів і повезли їх у ліс

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На північному заході Нігерії озброєні люди викрали щонайменше 140 школярів поблизу міста Кадуна.

Про це з посиланням на місцеву поліцію пише The Guardian.

Нападники спершу вбили охоронців, а потім під час штурму школи викрали 165 учнів, 140 з яких вивезли у ліс. Ще 26 дітей і вчителя змогли врятувати.

Крім того, ВВС повідомляє, що бойовики також викрали людей з Національного центру боротьби з туберкульозом і проказою в місті Зарія. Серед жертв є дві медсестри та однорічна дитина.

Влада заявляє, що нещодавні напади на школи на північному заході здійснили бандити, тому для порятунку дітей відправили війська.