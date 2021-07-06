В Україні за добу трохи понад 540 нових COVID-хворих. Вакцинували більше ніж 73 тисячі людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за минулу добу, 5 липня, зареєстрували 541 новий випадок захворювання на COVID-19. Серед хворих 26 дітей і 11 медиків. Найбільше нових хворих у Києві (197), Одеській (52), Київської (37), Луганської (25) і Дніпропетровській (24) областях.
За даними Міністерства охорони здоровʼя, за минулу добу госпіталізували 226 людей, померли — 20. Одужали 1 086 українців.
Загалом за час пандемії у країні зафіксували 2 238 364 зараження (одужали 2 172 687 людини) і 52 504 летальні випадки.
Водночас за добу зробили 73 234 щеплення. Одну дозу отримали 25 552 людини, а повністю вакцинацію пройшли — 47 682.
В Україні на 6 липня перше щеплення від коронавірусу отримали 2 100 538 людей, завершили вакцинацію (отримали два щеплення) — 898 076.
- В Україні з 1 липня почали тестувати COVID-сертифікати.
- Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісними український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19. При цьому Міністерство охорони здоровʼя заявило, що вже готове видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі громадянам, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.