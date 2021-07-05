США передадуть Україні додаткові партії вакцини від коронавірусу

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International Monetary Fund / Flickr

Україна отримає від США додаткові партії вакцини від коронавірусу у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Цю інформацію підтвердила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час візиту до Одеського обласного центру соціально небезпечних хвороб.

Вона також наголосила, що Сполучені Штати є найбільшим донором цієї програми і надали 4 мільярди доларів для розподілення і постачання вакцин по країнах світу.

«Американський уряд працює разом із українським щодо боротьби з такими захворюваннями, як туберкульоз, ВІЛ/СНІД та інші, і також допомагає в дитячому вакцинуванні. Тому допомога в боротьбі з COVID-19 — це продовження роботи, яку ми проводили довго в галузі зміцнення громадського здоров’я», — заявила Квін.