Джонсон підтвердив скасування основних коронавірусних обмежень у Великій Британії. Але дату знову перенесли
- Автор:
- Олег Панфілович
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Dan Kitwood / Getty Images
Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив, що цього місяця будуть зняті обмеження, які вимагають носіння масок і дотримання соціальної дистанції.
Про це пише Associated Press.
Обмеження будуть зняті 19 липня, хоча спочатку планувалося, що їх скасують 12 липня. При цьому носіння масок залишиться обовʼязковим в транспорті і у деяких закритих приміщеннях.
Скасування обмежень дозволить відкритися нічним клубам і барам. Клієнтам більше не потрібно буде сканувати QR-код з додатку Нацслужби здоровʼя, щоб надати свої контактні дані при вході в ресторан або бар.
Уряд також перестане закликати людей працювати з дому, надавши роботодавцям можливість повертати співробітників в офіси.
Попри ухвалення рішення скасувати обмеження Джонсон допустив, що воно може призвести до сплеску захворюваності в країні.
- У Великій Британії Метт Хенкок пішов з поста міністра охорони здоровʼя після того, як порушив правила соціального дистанціювання, — поцілувавши колегу.
- В середині червня влада Великої Британії оголосила про перенесення скасування всіх протиепідемічних обмежень, яке була запланована на 21 червня.