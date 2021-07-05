На Донбасі загинув військовий. Ще троє отримали поранення
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- Костя Андрейковець
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Facebook / Операція об'єднаних сил
На Донбасі в зоні бойових дій загинув український військовий і ще троє отримали поранення.
Про це повідомляє командування Операції обʼєднаних сил.
Українська армія зазнала втрат у результаті ворожого обстрілу в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Поранених шпиталізували. У штабі не повідомляють деталі обстрілу.
Українська сторона повідомила представників ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню російськими бойовиками. На місці обстрілу працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку.
- За день до того, 4 липня, на Донбасі бойовики вбили військового медика 93-ї бригади. Він потрапив під обстріл.
- З початку 2021 року українські війська втратили 47 військовослужбовців.