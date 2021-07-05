Україна вперше прийме сухопутні військові навчання «Три мечі»

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В Україні вперше відбудуться багатонаціональні сухопутні навчання «Три мечі», які пройдуть з 17 до 30 липня.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Навчання є частиною партнерської програми між Литвою, Україною і Польщею. Їх проведуть як командно-штабні та польові навчання під керівництвом командування Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького (LITPOLUKRBRIG).

У навчаннях братимуть участь 1 200 військовослужбовців і 200 бойових машин з чотирьох країн: Литви, Польщі, України та США.

Головні цілі такі: розвиток злагодженості дій військ, обмін досвідом, підвищення рівня військового співробітництва, оцінка можливостей підрозділів, а також підготовка лідерів батальйонів у багатонаціональному контексті.

Зазначено, що навчання носять виключно оборонний характер для посилення безпеки Центральної та Східної Європи. Вони також допоможуть Україні в реформуванні Збройних сил.