Китайські космонавти вперше з 2008 року працювали у відкритому космосі
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- Костя Андрейковець
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Китайські космонавти (тайконавти) вперше з 2008 року працювали у відкритому космосі. 4 червня модуль «Тяньхе» на 7 годин залишили Лю Бомін і Тан Хунбо. Командир екіпажу Не Хайшен займався допоміжними роботами всередині модуля.
Про це повідомляє урядове агентство Сіньхуа.
Космонавти виконали низку запланованих завдань, в тому числі перевірили роботу руки-маніпулятора. Неполадок або збоїв під час роботи не було.
- 17 червня Китай запустив ракету-носій «Шеньчжоу-12» з пілотованим кораблем до споруджуваної орбітальної станції КНР «Тяньгун». Після стикування тайконавти перейшли у відсік «Тяньхе», в якому проведуть три місяці до вересня 2021 року.
- Китай зараз будує свій аналог Міжнародної космічної станції. МКС завершить свою роботу в 2024 році. Китай планує розгорнути свою станцію «Тяньгун» вже до 2022 року.