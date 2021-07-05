До України йде антициклон, який припинить опади та поверне спеку

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Південь України потрохи покидає циклон, який приніс короткочасні дощі та грози. На зміну йому йде антициклон, який принесе всій країні спеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Нестійка погода на півдні та у центральних областях із короткочасними дощами та грозами потроху покидатиме Україну. Натомість на країну поширить свій вплив антициклон Cornelieke — і, як наслідок, погода змінить свій характер — стане спекотніше і припиняться опади. Наприкінці тижня денні максимуми температури в України становитимуть +28...+33 °С.

На вівторок, 6 липня, у північних та західних областях прогнозують невеликий короткочасний дощ, окремі грози. На решті території країни прогнозують помірні грозові дощі, в окремих районах град та шквали, у південних, вдень і у східних областях місцями значні дощі.

Температура вночі очікується +15...+20 °С, вдень +25...+30 °С. Щодо температури води, то у Чорному та Азовському морях вона становить +24...+27 °С, поблизу Приморського та Одеси +21 °С, у Дніпрі у межах Києва +25 °С.