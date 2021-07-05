СБУ заблокувала схему незаконної приватизації лісу на Київщині
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Служба безпеки України заблокувала схему незаконної приватизації державних земель на Київщині. Зловмисники намагалися забрати у держави ліс площею 50 га у Вишгородському районі. Орієнтовна вартість території лісового фонду понад 100 мільйонів гривень.
Про це інформує пресслужба СБУ.
Організатори залучили до схеми посадових осіб одразу трьох державних установ:
- Головного управління Держгеокадастру у Київській області;
- Вишгородської РДА;
- ДП «Вищедубечанський лісгосп».
Посадовців заохотили грішми. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність.
Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам і співучасникам схеми.
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