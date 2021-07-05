СБУ заблокувала схему незаконної приватизації лісу на Київщині

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Служба безпеки України заблокувала схему незаконної приватизації державних земель на Київщині. Зловмисники намагалися забрати у держави ліс площею 50 га у Вишгородському районі. Орієнтовна вартість території лісового фонду понад 100 мільйонів гривень.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Організатори залучили до схеми посадових осіб одразу трьох державних установ:

Головного управління Держгеокадастру у Київській області;

Вишгородської РДА;

ДП «Вищедубечанський лісгосп».

Посадовців заохотили грішми. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам і співучасникам схеми.