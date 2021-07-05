За добу в Україні виявили 244 випадки COVID-19. Вакцинували понад 24 тисячі осіб

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За минулу добу, 4 липня, в Україні виявили 244 нові випадки коронавірусу. Також 333 пацієнтів госпіталізували, 419 людей одужали, 14 померли від ускладнень хвороби.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

За останню добу найбільше нових випадків COVID-19 зареєстрували в Києві (101), Житомирській (17),Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.

Від початку пандемії у країні зафіксували понад 2,2 мільйона хворих на коронавірус. З них понад 52 тисячі людей померли від ускладнень захворювання, більше ніж 2,1 мільйона — одужали.

Водночас 24 363 людини за добу вакцинувалися проти COVID-19. Станом на 4 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 774 553 людини.

Від початку вакцинальної кампанії 2 074 986 людей уже отримали першу дозу препарату, 850 394 людини повністю імунізовані.