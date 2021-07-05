За сутки в Украине выявили 244 случая COVID-19. Вакцинировали более 24 тысяч человек

За прошедшие сутки, 4 июля, в Украине выявили 244 новых случая коронавируса. Также 333 пациента госпитализировали, 419 человек выздоровели, 14 умерли от осложнений болезни.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За последние сутки больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.

С начала пандемии в стране зафиксировали более 2,2 миллиона заболевших коронавирусом. Из них более 52 тысяч человек умерли от осложнений, а более 2,1 миллиона — выздоровели.

В то же время 24 363 человека за сутки вакцинировались против COVID-19. По состоянию на 4 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 774 553 человека.

С начала прививочной кампании 2 074 986 человек уже получили первую дозу препарата, 850 394 человека полностью иммунизированы.