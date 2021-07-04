Керівництво Суецького каналу заявило про угоду з власниками контейнеровоза Ever Given. Судно звільнять 7 липня

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Suez Canal Authority

У неділю, 4 липня, керівництво єгипетського Суецького каналу оголосило про те, що досягло угоди з власниками контейнеровоза Ever Given, який протягом майже тижня блокував рух водною артерією.

Умови поки не розголошуються. У повідомленні керівництва Суецького каналу зазначено, що офіційно угоду сторони підпишуть 7 липня. Тоді ж контейнеровоз зможе покинути канал.