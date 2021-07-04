Керівництво Суецького каналу заявило про угоду з власниками контейнеровоза Ever Given. Судно звільнять 7 липня
- Автор:
- Костя Войтенко
- Дата:
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Suez Canal Authority
У неділю, 4 липня, керівництво єгипетського Суецького каналу оголосило про те, що досягло угоди з власниками контейнеровоза Ever Given, який протягом майже тижня блокував рух водною артерією.
Умови поки не розголошуються. У повідомленні керівництва Суецького каналу зазначено, що офіційно угоду сторони підпишуть 7 липня. Тоді ж контейнеровоз зможе покинути канал.
- 23 березня судно MV Ever Given компанії Evergreen, яке йшло під прапором Панами, сіло на мілину на півдні Суецького каналу. 400-метровий контейнеровоз врізався в берег і повністю перекрив рух. Причиною аварії назвали сильний вітер і бурю.
- Через блокування каналу ціна на нафту почала зростати. 25 березня судноплавство каналом зупинили, а власник судна вибачився за перешкоджання світовій торгівлі.
- Ever Given зняли з мілини через шість днів — 29 березня.
- Єгипет після інциденту заарештував судно до виплати компенсації. Спочатку влада вимагала майже 1 мільярд доларів, проте потім, за повідомленнями Al Arabiya, погодилися на 540 мільйонів.