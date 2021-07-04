Учені встановили дату одного з найсильніших вивержень в історії Європи

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Німецькі вчені встановили дату виверження вулкана, яке було одним з найсильніших в Європі за останні 100 тисяч років. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Nature.

Приблизно 13 тисяч років тому в кінці Останньої льодовикової епохи на території сучасної Німеччини в регіоні Айфель (земля Рейнланд-Пфальц) сталося потужне виверження вулкана. Вчені вважають, що стовп попелу досяг тоді 20-кілометрової висоти. Сусідні території уздовж Рейну місцями були покриті 16-метровим шаром попелу і пемзи. Всього було викинуто близько 20 кубічних кілометрів матеріалу.

У кратері вулкана пізніше утворилося Лаахське озеро. Нещодавно у відкладеннях на його дні вчені знайшли фрагмент дерева, яке обгоріло під час виверження. Згодом за допомогою методів деревно-кільцевого аналізу вдалося встановити точний рік катастрофи. Виверження сталося 13 077 років тому, що на 126 років раніше, ніж показували попередні підрахунки.

Айфель досі є активним вулканічним регіоном.