Французькі ультраправі переобрали Марін Ле Пен своїм лідером
- Автор:
- Костя Войтенко
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Пресслужба Кремля
Члени французької ультраправої партії «Національне обʼєднання» переобрали своїм лідером Марін Ле Пен. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на результати голосування, які оголосили на зʼїзді політсили в неділю, 4 липня.
Марін Ле Пен, яка була єдиним кандидатом на цей пост, набрала 98,35% голосів. Саме голосування відбулося 1 липня — члени партії могли взяти у ньому участь онлайн або поштою.
Ле Пен, якій 52 роки, очолює «Національне обʼєднання» вже 10 років. Вона збирається взяти участь у виборах президента Франції, які пройдуть у 2022-му.
- Марін Ле Пен — депутат Національних зборів Франції. Вона відома своєю риторикою проти мігрантів і підтримкою політики Кремля. Зокрема, Ле Пен визнає результати так званого «кримського референдуму», який Росія використовувала для окупації півострова.
- Водночас у Франції її підозрюють в організації схеми розкрадання коштів з європейських фондів шляхом найму фіктивних помічників в Європарламент.