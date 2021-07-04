«Я дійсно задоволений». Шевченко прокоментував матч збірної України з Англією

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Тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на Євро-2020 у поєдинку з Англією.

Про це він написав у Facebook.

«Минулої ночі ми зіткнулися із сильною командою. Дякую всім вболівальникам за вашу прекрасну підтримку, це було так важливо у нашій подорожі. Пишаюся виступом моєї команди на Євро-2020. Ви написали великі сторінки для українського футболу», — зазначив тренер збірної.

Він додав, що поки рано говорити, чи залишиться він на посаді після чвертьфінальної поразки своєї команди на чемпіонаті Європи. На пресконференції Шевченко сказав, що команда спершу повернеться до Києва та оцінить свою гру, повідомляє УАФ.

«У нас були хороші моменти в грі, але сьогодні стандартні положення не спрацювали. Я дійсно задоволений тим, як команда виступила. Я хочу подякувати гравцям за їхнє ставлення до сьогоднішнього дня», — підсумував тренер збірної.