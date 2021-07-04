Зеленський: Україна до кінця 2023 року отримає власний військовий корабель
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty
Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця 2023 року отримає власний військовий корабель, будівництво якого вже почали в Туреччині.
Про це президент повідомив під час виступу перед Військово-морськими силами України.
«Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу ВМС України. Перший корпус нашого сучасного корвета вже закладений в Туреччині і буде добудований в Україні до кінця 2023-го», — сказав Зеленський.
Крім того, за його словами, незабаром Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, які передадуть українській морській авіації.
«Успішним є рух щодо посилення нашої морської авіації. Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безпілотні літальні апарати Bayraktar», — сказав глава держави.
Він зазначив, що українські військові, які керуватимуть цими безпілотниками, вже завершують підготовку в Туреччині.
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