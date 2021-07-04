В Україні через негоду знеструмлені 24 населених пункти
- Автор:
- Софія Телішевська
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Tobias Franz / Flickr
В Україні через пориви вітру, дощ та грозу без електроенергії залишилися 24 населених пункти.
Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
«Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 24 населених пункти у двох областях (Донецька — 14 та Луганська — 10)», — йдеться у повідомленні.
Бригади обленерго проводять ремонтні роботи.
За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні переважатиме тепла погода, місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, у більшості південних і центральних областей очікуються зливи.
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