Китайські космонавти вперше за 13 років вийшли у відкритий космос

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Stuart Rankin / Flickr

Вперше з 2008 року космонавти китайської орбітальної станції Лю Бомин і Тан Хунбо вийшли у відкритий космос для роботи поза межами корабля.

Про це повідомляє Peopleʼs Daily, China.

Це була перша місія виходу в космос для екіпажу «Шеньчжоу-12» і перша позакорабельна активність китайських космонавтів за останні 13 років. Востаннє у відкритий космос виходив екіпаж китайського корабля «Шеньчжоу-7».

КМКС стане третьою і найбільшою китайською космічною станцією. Попередню «Тяньгун-2» зняли з орбіти в 2019 році: за час роботи нею скористалися лише два тайконавти, які прожили на станції 30 днів. Очікується, що повноцінний запуск Китайської модульної космічної станції відбудеться у 2022 році.