Ватикан почав судовий процес проти кардинала Анджело Беччу і ще девʼяти осіб. Їх підозрюють у фінансових злочинах
- Автор:
- Софія Телішевська
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Nacho Arteaga / Unsplash
Ватикан оголосив про початок судового процесу у справі про незаконні фінансові операції з нерухомістю за кордоном. Звинувачення предʼявлені 10 колишнім посадовим особам, серед яких і колись могутній кардинал Анджело Беччу, колишній префект ватиканської Конгрегації з канонізації.
Раніше він вже відмовився від кардинальських привілеїв, повідомляє The Guardian.
Звинувачення щодо Анджело Беччу стосуються схеми з придбання будівлі у дорогому районі Лондона за 200 мільйонів доларів. Ймовірно кошти на покупку нерухомості вивели з державної скарбниці Ватикану через фірми-прокладки.
Також слідчі виявили мережу фірм в Швейцарії, через які здійснювалися сумнівні фінансові операції з коштами Ватикану.
Проти кардинала висунули обвинувачення у пʼяти епізодах розкрадання коштів, двох — зловживання владою і одного — примусу свідка давати неправдиві свідчення в суді. Інкриміновані йому злочини Беччу скоював на впливовій посаді заступника державного секретаря Святого Престолу із загальних питань. Перше судове засідання відбудеться 27 липня.
- У жовтні 2019 року тижневик LʼEspresso опублікував конфіденційне розпорядження ексглави служби безпеки Ватикану про відсторонення від посад пʼяти впливових службовців Римської курії за підозрою в нецільовому використанні 350 мільйонів євро з фондів Святого престолу і в покупці нерухомості за кордоном, зокрема у Лондоні.
- Цей скандал призвів до різкого скорочення пожертвувань на користь Ватикану і спонукав папу Франциска позбавити Державний секретаріат можливості розпоряджатися фондом.