У Середземному морі затонуло судно з мігрантами. Безвісти зникли 43 людини
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
vfutscher / flickr
Щонайменше 43 людини потонули біля південно-східного узбережжя Тунісу після того, як там затонув човен, що переправляв мігрантів.
Про це пише BBC.
Трагедія сталася в ніч на пʼятницю. Човен з мігрантами вийшов з порту Зувара на північному заході Лівії. На ньому перебували 127 людей. Врятувати вдалося 84 людини, пошуки інших тривають.
У міністерстві оборони Тунісу повідомили, що були врятовані мігранти різних національностей. Серед них — 46 громадян Судану, 16 еритрейців, 12 осіб з Бангладеш, а також громадяни Чаду та Єгипту. Вік врятованих — від 3 до 40 років. Їх доправили в туніський порт Зарзіс.
- У червні Іспанія ввела війська на територію свого ексклаву Сеута для посилення охорони кордону з Марокко. Там кордон прорвали близько 8 тисяч мігрантів, з яких 1,5 тисячі неповнолітніх.
- У березні 2020 року Європейський Союз заявив, що виплатить по €2000 кожному мігранту в переповнених таборах на грецьких островах, який забажає повернутися до своєї країни.