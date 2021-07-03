У Польщі четверо українців постраждали в ДТП
- Автор:
- Олег Панфілович
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Rico Löb / Pixabay
У Польщі четверо українців потрапили у дорожньо-транспортну пригоду.
Про це у Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Автопригода сталася біля міста Тарнува. Серед постраждалих українців — неповнолітній. Їм надають необхідну медичну допомогу. Решта пасажирів травм не отримали. «Консул на місці події для надання громадянам консульської допомоги, взаємодії з правоохоронцями та лікарнею», — додав Ніколенко.
- 6 березня в Польщі, біля міста Ярослав у ДТП потрапив рейсовий автобус Познань — Херсон. На місці загинули пʼять українців і понад 30 постраждали. Шостий пасажир помер у лікарні. Загалом в автобусі було 57 осіб, зокрема два водії. Поліція попередньо встановила, що водій на великій швидкості не вписався в поворот. Через два місяці після аварії в реабілітаційному центрі померла сьома постраждала.
- 22 березня в Польщі рейсовий автобус з українцями потрапив у ДТП недалеко від міста Замостя. Одна людина загинула, а пʼятеро людей госпіталізували.