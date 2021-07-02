Паперові квитки в київському транспорті вийдуть із обігу 14 липня — замість них будуть електронні

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Mark Ivan / Unsplash

У Києві протягом останнього року в комунальному транспорті поступово виводили з обігу разові паперові квитки. І з 14 липня вони вийдуть з обігу остаточно. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Електронні квитки доступні через мобільний додаток і картку «Київ Цифровий», також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі «Т-кіоск», терміналах EasyPay, IBOX, 2click. QR-квитки також можна придбати в касах київського метрополітену.

Зараз триває роз’яснювальна робота серед пасажирів. Пільгові категорії населення, як і раніше, продовжать користуватися своїми пільгами. Нагадаємо, що штраф за несплачений проїзд становить 160 гривень.

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Що стосується кондукторів, їм запропонували перейти на посаду контролера або на інші вільні вакансії в підприємстві. Усім, хто не продовжив співпрацю з підприємством, виплатили вихідну допомогу.

Першим на е-квиток перейшов фунікулер – із 14 вересня 2020 року. Із 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамваю, 1 листопада — у міській електричці. З 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці.

Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах і трамваях. Цей етап почався 1 липня, паперові квитки остаточно вийдуть з обігу 14 липня.