Паперові квитки в київському транспорті вийдуть із обігу 14 липня — замість них будуть електронні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Mark Ivan / Unsplash
У Києві протягом останнього року в комунальному транспорті поступово виводили з обігу разові паперові квитки. І з 14 липня вони вийдуть з обігу остаточно. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Електронні квитки доступні через мобільний додаток і картку «Київ Цифровий», також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі «Т-кіоск», терміналах EasyPay, IBOX, 2click. QR-квитки також можна придбати в касах київського метрополітену.
Зараз триває роз’яснювальна робота серед пасажирів. Пільгові категорії населення, як і раніше, продовжать користуватися своїми пільгами. Нагадаємо, що штраф за несплачений проїзд становить 160 гривень.
Що стосується кондукторів, їм запропонували перейти на посаду контролера або на інші вільні вакансії в підприємстві. Усім, хто не продовжив співпрацю з підприємством, виплатили вихідну допомогу.
Першим на е-квиток перейшов фунікулер – із 14 вересня 2020 року. Із 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамваю, 1 листопада — у міській електричці. З 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці.
Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах і трамваях. Цей етап почався 1 липня, паперові квитки остаточно вийдуть з обігу 14 липня.
- Комунальні підприємства «Київський метрополітен» і «Київпастранс» звернулися до столичної влади з проханням підвищити тарифи на проїзд або погасити збитки через карантин із бюджету. За їхніми підрахунками, економічно-обґрунтований тариф на проїзд у метро становить 21,05 гривні, у наземному транспорті — 25,18, а в міській електричці — 78,9.
- Перевізники запевняють, що зазнали значних збитків через карантин, запроваджений у зв’язку з коронавірусом. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що проїзд у громадському транспорті подорожчає, але не до 25 гривень.