МЗС: Україна занепокоєна законом, що дозволяє російським військовим блокувати Керченську протоку

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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images

Україна занепокоєна тим, що президент Росії Володимир Путін завдяки новому закону може використовувати військових для необґрунтованої блокади Керченської протоки.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Перебуваючи під безпосереднім керівництвом президента Росії, Росгвардія може бути використана для створення додаткових необґрунтованих перешкод для свободи мореплавання в Керченській протоці й Азовському морі», — зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що на сьогодні під охороною Росгвардії перебувають акваторія Керченської протоки, Керченський міст, енергоміст і газопровід між Росією і окупованим Кримом.

«Цей закон грубо нехтує правами України як прибережної держави щодо Чорного і Азовського морей та Керченської протоки. Росія як держава-окупант продовжує цілеспрямовану політику мілітаризації Чорноморського регіону, створює чергові перешкоди міжнародній навігації та перетворює Азовське море на своє внутрішнє озеро. Такі агресивні дії загрожують як національній безпеці України, так і безпеці та стабільності Південно-Східної Європи», — додав Ніколенко.

Він зазначив, що Росія повинна припинити порушення зобовʼязань за Конвенцією ООН з морського права та інші норми міжнародного права.