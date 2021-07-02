Штаб ООС: Бойовики другий день поспіль обстрілюють житловий сектор Авдіївки
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / СБУ
У Донецькій області бойовики другий день поспіль обстрілюють житловий сектор Авдіївки та наражають мирних мешканців на небезпеку — міни і снаряди влучили у приватні будинки й зруйнували кілька домогосподарств.
Про це штаб Операції обʼєднаних сил повідомляє у Facebook.
Від початку доби 2 липня бойовики 7 разів відкривали вогонь у напрямку Авдіївки з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Вони вели вогонь з тимчасово окупованих населених пунктів Спартак, Ясинувата, Яковлівка та Макіївка.
Під час двох обстрілів снаряди влучили у приватні будинки та зруйнували кілька домогосподарств. Постраждалих серед мирних мешканців немає. Про всі порушення режиму припинення вогню Україна проінформувала моніторингову місію ОБСЄ.
Перед цим бойовики обстрілювали приватний сектор Авдіївки 1 липня. Унаслідок обстрілу постраждали кілька приватних осель місцевих мешканців. Один будинок зруйнувала пожежа. Ніхто з мирних жителів не постраждав.
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