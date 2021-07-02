TikTok збільшив максимальну тривалість роликів
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Videvo
Сервіс для обміну короткими відео TikTok збільшив тривалість роликів з однієї хвилини до трьох для всіх користувачів.
Про це повідомляється на сайті TikTok.
Тепер користувачі можуть обрати тривалість ролика — 15 секунд, 60 секунд і 3 хвилини. З цим оновленням також стали доступні нові ефекти.
Сервіс зазначає, що раніше функція завантаження роликів до трьох хвилин була доступна обмеженій кількості користувачів, яким TikTok дозволив «експериментувати з розширеним форматом». Тепер ця опція стане доступна для всіх — це відбудеться протягом тижня.
Опція вже доступна для пристроїв з iOS (версія додатку TikTok 20.1.0).
- У березні видання Business Insider встановило, що TikTok, яким володіє китайська компанія ByteDance, може направляти дані користувачів з країн Європи в Китай і справді це робить.
- Улітку 2020 року експрезидент США Трамп підписав укази про заборону TikTok для боротьби з китайським шпигунством. Він запевняв, що соцмережа перебуває під ковпаком китайських спецслужб.
- 9 червня цього року президент Байден скасував укази Трампа, але зобовʼязав Міністерство торгівлі США перевірити додаток.