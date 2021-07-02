У вихідні в Україні пройдуть дощі та грози, але спека не спаде

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Saad Chaudhry / Unsplash

Найближчими днями в Україні буде нестійка погода з короткочасними дощами, грозами та мінливою спекою.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Температура повітря на території країни буде різною: у західних областях прогнозують прохолоду, а на сході та південному сході очікується справжня спека.

У наступні три доби в Україні пройдуть короткочасні дощі з грозами, а в Карпатах і на Лівобережжі під час грози можливий град та шквали до 15—20 м/с.

У неділю та понеділок, 4 і 5 липня, у центральних областях і південній частині країни подекуди можливі зливи.

Температура вночі становитиме +15...+21 °С, у західних областях +11...+16 °С. Удень температура повітря прогріється до +23...+29 °С. На сході країни вдень очікується до +34 °С.