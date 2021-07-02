Влада Таїланду відкрила Пхукет для вакцинованих іноземців
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Влада Таїланду 1 липня відкрила найпопулярніший серед туристів острів Пхукет для вакцинованих від COVID-19 іноземців.
Про це пише CNN.
Ті, хто не хоче сидіти на карантині, за 14 днів до прильоту мають зробити щеплення препаратами, затвердженими Таїландом і ВООЗ — це вакцини від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac і Sinopharm.
Відкриття острова вважається значною мірою символічним. Влада не очікує різкого зростання кількості туристів. Розраховують хоча б на 100 тисяч протягом перших трьох місяців.
За межами острова у країні продовжують боротися з третьої та найгіршої хвилею коронавірусу з початку пандемії. У середньому в Таїланді за добу фіксують 5—6 тисяч нових хворих і 50—60 смертей.
- Таїланд за весь час пандемії практично не послаблював карантинні правила. Локдаун після 7 місяців скасували в жовтні 2020 року. Тоді у країні ввели спеціальні візи для туристів.
- Напередодні вакцинованим іноземцям дозволили вʼїзд Нідерланди, Австрія та Кіпр.