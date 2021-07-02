УЄФА заблокувала всі квитки англійських уболівальників на матч з Україною. Бояться поширення штаму «Дельта»

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Twitter / UEFA EURO 2020

УЄФА заблокувала всі квитки, продані англійським уболівальникам на матч чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу, який пройде в Римі між командами Англії та України увечері 3 липня.

Це зроблено, аби уникнути порушень карантинних правил, повідомляє France 24.

Також за зверненням італійської влади УЄФА припинила продаж квитків на цей матч тим, хто перебував у Великій Британії протягом останніх 14 днів.

Такі радикальні обмеження пояснюють пʼятиденним карантином, який діє в Італії, мовляв, уболівальники з Британії не встигнуть пройти карантин перед матчем. Причина — поширення штаму «Дельта» в Європі.

Нагадаємо, в’їзд українцям до Італії також досі заборонений через пандемію COVID-19. Тож багато уболівальників не зможуть потрапити на матч між збірними України і Англії.

У матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу збірна України перемогла Швецію з рахунком 2:1. Вирішальний гол Артема Довбика став не тільки його першим тріумфом за збірну України, але й рекордом для чемпіонатів Європи — український форвард забив найпізніший гол, який приніс команді перемогу.