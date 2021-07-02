Дослідження: Вакцина Johnson & Johnson залишається ефективною і проти штаму коронавірусу «Дельта»

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Вакцина від коронавірусу компанії Johnson & Johnson захищає від нового коронавірусного штаму «Дельта», який ще називають «індійським».

Про це свідчать попередні дослідження компанії, пише ABC News.

У J & J розповіли, що під час лабораторного експерименту там проаналізували зразки крові 10 людей, які отримали однодозову вакцину, і реакцію цієї крові на штам «Дельта». Згідно з результатами, в усіх випадках були виявлені ознаки формування імунітету та наявність антитіл.

«Нещодавно оголошені дослідження підтверджують здатність вакцини від COVID-19 Johnson & Johnson захищати здоровʼя людей в усьому світі», — наголосив заступник голови виконавчого комітету та головний науковий співробітник Johnson & Johnson Пол Стоффельс.

Також він розповів, що в рамках власних досліджень у компанії з’ясували, що їхня вакцина залишається ефективною щонайменше 8 місяців після щеплення. Навіть через цей час після вакцинації у людей залишається досить сильний імунітет до коронавірусу.