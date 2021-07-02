Два мільйони українців отримали щеплення від коронавірусу
- Автор:
- Софія Телішевська
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В Україні за останню добу виявили 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 36 дітей і 33 медпрацівники. Утім за добу медики вакцинували 90 959 людей.
Наразі вже 2 001 132 особи отримали принаймі перше щеплення, повідомив МОЗ.
Від початку пандемії в нас зафіксували понад 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом. З них понад 52 тисячі людей померли від ускладнень захворювання, а понад 2,1 мільйона — одужали.
Станом на 1 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 765 181 людина.
Першу дозу вакцини вже отримали 2 001 130 людей, а дві дози отримали — 766 483 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 767 613 щеплень.
- Міністерство цифрової трансформації оголосило про початок тестування COVID-сертифікатів у додатку «Дія» з 1 липня.
- Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісними український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19. При цьому Міністерство охорони здоровʼя заявило про готовність вже зараз видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі громадянам, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.