Мільярдер Річард Бренсон полетить у космос на 9 днів раніше за Безоса

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Andrew Harrer / Bloomberg via Getty Images

Британський мільярдер Річард Бренсон полетить у космос 11 липня цього року — це на девʼять днів раніше, ніж найбагатша людина у світі і засновник компанії Amazon Джефф Безос.

Про це йдеться у заяві компанії Virgin Galactic у Twitter.

«Приєднуйтесь до нас 11 липня, щоб спостерігати за нашим першим пілотованим польотом і початком нової космічної ери. Відлік починається», — йдеться у повідомленні.

На короткому відеоролику, що супроводжує заяву, представлені шість членів екіпажу суборбітального корабля Unity. Серед них пілоти Дейв Макай і Майкл Масуччі, астронавти Сіріша Бандла, Килина Беннет і Бетт Мозес, а також сам глава компанії Річард Бренсон.

Безос же оголосив про рішення відправитися у космос на початку червня. Мільярдер розповів, що це було мрією всього його життя. Він відправиться у суборбітальний політ на створеному його компанією Blue Origin кораблі New Shepard 20 липня цього року.

Напарниками по польоту стануть брат Безоса Марк, 82-річна американська льотчиця Уоллі Фанк і невідомий, який викупив право відправитись у космос за $28 млн на аукціоні.