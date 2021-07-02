Мільярдер Річард Бренсон полетить у космос на 9 днів раніше за Безоса
- Автор:
- Софія Телішевська
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Andrew Harrer / Bloomberg via Getty Images
Британський мільярдер Річард Бренсон полетить у космос 11 липня цього року — це на девʼять днів раніше, ніж найбагатша людина у світі і засновник компанії Amazon Джефф Безос.
Про це йдеться у заяві компанії Virgin Galactic у Twitter.
«Приєднуйтесь до нас 11 липня, щоб спостерігати за нашим першим пілотованим польотом і початком нової космічної ери. Відлік починається», — йдеться у повідомленні.
На короткому відеоролику, що супроводжує заяву, представлені шість членів екіпажу суборбітального корабля Unity. Серед них пілоти Дейв Макай і Майкл Масуччі, астронавти Сіріша Бандла, Килина Беннет і Бетт Мозес, а також сам глава компанії Річард Бренсон.
Безос же оголосив про рішення відправитися у космос на початку червня. Мільярдер розповів, що це було мрією всього його життя. Він відправиться у суборбітальний політ на створеному його компанією Blue Origin кораблі New Shepard 20 липня цього року.
Напарниками по польоту стануть брат Безоса Марк, 82-річна американська льотчиця Уоллі Фанк і невідомий, який викупив право відправитись у космос за $28 млн на аукціоні.
- Virgin Galactic — перша у світі публічна компанія у сфері космічного туризму. У листопаді 2020 року компанія анонсувала, що в кінці першого кварталу 2021 року у космос на кораблі відправиться засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, після чого вони запустять продаж квитків.