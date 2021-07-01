Заступника генерального прокурора Мамедова позбавили доступу до держтаємниці

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Костянтин Стрілець / «Бабель»

Заступник генерального прокурора Максим Якубовський позбавив іншого заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова доступу до державної таємниці.

Про це «Бабелю» повідомило джерело у правоохоронних органах.

30 червня стало відомо, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова забрала керівництво Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які вчинили в умовах збройного конфлікту, у Гюндуза Мамедова і передала Максиму Якубовському, у якого може бути конфлікт інтересів через Віктора Медведчука.

У лютому 2021 року Якубовський дав інтервʼю виданню «Цензор.Нет», у якому підтвердив, що із 2012 до 2014 року (коли звільнився із прокуратури) працював в експертному центрі, який створили при «Українському виборі» Медведчука.

Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які вчинили в умовах збройного конфлікту, створили у 2019 році. Він займається розслідуванням злочинів, що посягають на основи національної безпеки України, недоторканність державних кордонів, і злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Цей же департамент співпрацює із Міжнародним кримінальним судом щодо злочинів Росії, а також розслідує справу стосовно участі організації «Український вибір», яку очолює Віктор Медведчук, в анексії Криму.